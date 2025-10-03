Бедственото положение в Трън остава в сила

Бедствие и в община Трън. Лошото време прекъсна електричеството и спря учебните занятия.
На пътя от Трън за Банкя дървета падат, а аварийни екипи работят на място по отстраняването им.
Именно тези дървета са част от причинителите на авариите с електропреносната мрежа.
Зам.-кметът на Трън обяви, че в града токът се е върнал, но в околните села в общината все още няма ток. Бедственото положение остава и утре със сигурност.
Кризисният щаб продължава да заседава, аварийните екипи продължават да обхождат пътищата.
Ето и какво казаха жителите и местната власт през деня:
