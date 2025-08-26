Вероятно още през ноември ще влезе в сила забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище. Това ще стане след приемането на законови промени, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

В Националната природоматематическа гимназия отдавна забраняват телефоните в час.

„Във всяка класна стая бяхме оборудвали една такава кутия“, Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ.

С предложените от властта промени ограниченията ще важат и за междучасията. Ръководството решава да не събира устройствата в началото на смяната.

Те ще останат в раниците.

„Защото имаме 1200 ученици, нямаме помещение, в което да ги съхраняваме - повечето са скъпи...трябва да имаме лице, което да ги пази. Очаквам учениците да излизат извън училището, за да избегнат наказанията“, заяви директорът на НПМГ.

А те са от забележка до спиране на стипендията. Връзката родител - ученик пък ще е с помощта на педагози.

„Има класен ръководител за малките, за големите - може да се позвъни в канцеларията“, каза Ушагелов.

„Така е добре - че има алтернативна връзка. И е хубаво да не се разсейват с тези телефони“, обясни Здравка Христова, родител на шестокласник.

За асоциация „Родители“ забраната не решава проблема с вниманието в час, а блокира развитието на дигитални умения и повишава онлайн рисковете извън училище.

А за психолога Теодора Ангелова ограниченията за децата от 6 до 19-годишна възраст не трябва да бъдат еднакви.

„Това са съвсем различни психо-емоционални и социални нужди. Не можем да кажем, че едно 7 годишно дете има същото отношение към ползването на интернет като един 18- годишен. Това за мен е абсурдно“, каза Теодора Ангелова, психолог.

„Ако не се ползват през междучасията, децата ще се концентрират за следващия час. Сега - бързат да хванат телефона. Промените ще ги направят по-концентрирани и пълноценни“, каза образователният министър Красимир Вълчев.

В навечерието на новата учебна година образователният министър поиска учебните часове сутрин да започват по-късно. Писмото му вече е изпратено до училищата.