Обгоряло тяло на мъж е открито след пожар в покрайнините на разградското село Осенец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът е подаден около 15 часа на 5 октомври на тел. 112 от кмета на населеното място.

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие. Установена е самоличността на мъжа - 73-годишен от село Стражец. Тялото е откарано за аутопсия в болница в Русе. По случая е образувано досъдебно производство.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева уточни, че мъжът е бил клошар, обикалял с каруца и събирал отпадъци по казаните, предаде БТА.

По първоначални данни причината за пожара най-вероятно е запалване на някакви дюшеци или други боклуци, вследствие на което се е задушил загиналият.

