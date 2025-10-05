Пожарникари свалиха парапланеристка от 9-метрово дърво

Пожарникари успяха да свалят жена с парапланер от 9-метрово дърво, предаде БГНЕС.

Младата жена излита с парапланер от обширните поляни под хижа „Тонзос“. Скоро след издигането обаче, нещо във въздуха се обърква. Рязка промяна в термиките – топлите въздушни течения, които поддържат парапланера – превръща полета ѝ в неконтролируемо пропадане.

Силният порив на вятъра я понася и я запраща право в короната на 9-метрово дърво. Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята.

Сигналът за бедствието веднага е подаден към Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Казанлък. На мястото на инцидента пристига екип, чиято подготовка се оказва ключова за щастливата развръзка. Оказва се, че пожарникарите от Казанлък са многократни шампиони в пожаро-приложните спортове – дисциплини, които изискват изключителна физическа сила, бързина и технически умения.

За тях спасяването на жената от височина се превръща не просто в рутинна задача, а в истинско предизвикателство, за което те са подготвени отлично. С помощта на специализирана техника и с координирани действия, спасителите успяват да достигнат до бедстващата жена, да я обезопасят и да я свалят на земята без нито една драскотина.

На фона на преминаващия над страната студен атмосферен фронт, властите и планинските служби отправят настоятелен призив към всички любители на екстремните спортове: въздържайте се от рисковани начинания.