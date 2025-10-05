Нови преговори между делегациите на Израел и „Хамас“ се очаква да започват утре в Египет.

Вашингтон настоява за бързо постигане на примирие.

Освен представители на двете страни, в Кайро пристигат и специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток – Стив Уиткоф, и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

Според американския президент Израел се е съгласил да изтегли частите си до определена линия.

„Хамас“ трябва да действат бързо или няма нищо сигурно. Няма да толерирам забавяне, каквото мнозина смятат, че ще има, или какъвто и да е изход, при който Газа отново да представлява заплаха“, предупреди Тръмп.

Израел намали интензитета на ударите по Ивицата Газа, но издаде нови заповеди за евакуация.

Според крайнодесния министър на финансите това е грешка в полза на „Хамас“. А премиерът Бенямин Нетаняху заплаши: „разоръжаването на групировката ще стане по лесния или по трудния начин“.

„Надявам се в следващите дни да мога да съобщя за връщането на всички наши заложници – живи и загинали – наведнъж, докато израелската армия остава в дълбочина в Ивицата и контролира ключовите ѝ зони“, каза още Нетаняху.

За поредна събота хиляди в Тел Авив призоваха властите да сключат незабавно сделка. Големи пропалестински протести се проведоха и в редица градове в Европа като Лондон, Рим, Париж, Лисабон и Мадрид.

