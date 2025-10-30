Нова пътна карта показва опасните и рискови за шофиране участъци, съобщиха от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Картата е първата цялостна оценка на безопасността на републиканските пътища.

Оценката се разпростира върху всички класове републикански пътища, като са обхванати 100% от магистралите и първи клас пътища, както и около 59% от втори клас и около 20% от третокласната пътна мрежа. Общата им дължина извън населените места е около 6 900 км.

Резултатите показват, че състоянието на безопасността е неравномерно, с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Автомагистралите демонстрират най-добри показатели, с най-много участъци с оценка „добро състояние“, която при тези пътища е доминираща.

Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние.

Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи.

Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове, посочват от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Съгласно изискванията на Европейската комисия, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ подготви цялостна визуализация на данните, която можете да видите ТУК.

