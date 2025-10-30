Нов протест с искане за справедливост след убийството на 15-годишния Красимир в столичен търговски център. Близки и познати на детето се събраха пред Съдебната палата в София.

Протестът започна с минута мълчание.

Семейството на Красимир и приятелите му настояват за справедливо наказание на задържаното за убийството непълнолетно момче.

Според тях присъдата на малолетните и непълнолетните за убийство трябва да бъдат изравнени с наказанията за възрастните.

Снимка: bTV

Според семейството охраната в търговските центрове трябва да е завишена.

„Всеки малолетен престъпник може да прави редица убийства, изнасилвания и грабежи едно след друго и да продължава – защото той ще си каже „ще ме държат 5 години и ще ме пуснат“, каза майката на Красимир, Надя.

„Няма малолетен, няма немалолетен, просто искам много голяма присъда да му се даде на това…Защото то ще бъде пуснато след 3 години, то ще извърши същото убийство, ние със страх си пращаме другите деца на училище“, каза баба му.

