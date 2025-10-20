Стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест тази вечер.
Пред сградата на СДВР те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца.
Преди това демонстрацията, охранявана от полицията, премина по бул. "Тодор Александров".
Родителите на Красимир са категорични – искат извършителят да бъде съден като възрастен.
Той беше задържан през миналата нощ - 15-годишен с редица криминални прояви.
"Беше възпитан, на мравката път правеше, никога вражди не е имал… И да го убият като прасе в мол, да отиде да се разхожда на ескалатора, да го наръгат с нож, не го е заслужавал. Искаме доживот да го осъдят - нашето дете няма да се върне, искаме неговите родители да изпитат нашата болка", коментира Надежда Асенова - майката на Красимир, пред bTV.
"Никой не ми дава сведения за моето дете - кога ще ми го дадат, да си го погреба, никой не ми ги дава. Нямам думи в България, нямам думи", заяви бащата на убито момче Кирил Илиев.
