Стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест тази вечер.

Пред сградата на СДВР те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца.

Преди това демонстрацията, охранявана от полицията, премина по бул. "Тодор Александров".

Родителите на Красимир са категорични – искат извършителят да бъде съден като възрастен.

Той беше задържан през миналата нощ - 15-годишен с редица криминални прояви.

"Беше възпитан, на мравката път правеше, никога вражди не е имал… И да го убият като прасе в мол, да отиде да се разхожда на ескалатора, да го наръгат с нож, не го е заслужавал. Искаме доживот да го осъдят - нашето дете няма да се върне, искаме неговите родители да изпитат нашата болка", коментира Надежда Асенова - майката на Красимир, пред bTV.

"Никой не ми дава сведения за моето дете - кога ще ми го дадат, да си го погреба, никой не ми ги дава. Нямам думи в България, нямам думи", заяви бащата на убито момче Кирил Илиев.

