Роднини и близки на момчето, което беше намушкано в мол в София, а по-късно почина в "Пирогов", се събраха отново пред сградата на СДВР.

Те скандират "убийци" и искат "доживотна присъда".

15-годишното момче беше ранено вчера малко преди 20 часа. То постъпи в лечебното заведение в много тежко състояние и беше настанено в детска противошокова зала.

Около 22 часа на 19 октомври от „Пирогов“ съобщиха, че детето е починало.

Извършителят е друго 15-годишно момче - задържано е, има редица криминални прояви.

Снимка: Добромир Николов

Жертвата е ученик от 10. клас, спортист, без криминални регистрации.

За по малко от 5 секунди – спречкването между 15-годишните – Красимир и Гоги, прераства в убийство.

Това показват записи от видеокамерите в търговския център, казват от СДВР. По тяхна информация и двете момчета са били в мола с приятели. Двете групи се срещат. А между двамата 15-годишни младежи има предишна вражда.

Близки на убитото момче се събраха за кратко пред сградата на СДВР и вчера с настояване органите на реда да заловят извършителя, след като след нападението той беше избягал.

