Нов 10-километров участък от магистрала Хемус вече е пуснат за движение (ВИДЕО)

Нов 10 километров участък от магистрала Хемус вече е пуснат за движение. Цялостното завършване на аутобана, чието строителство започна преди 51-а години, е предвидено за 2030-та година.

Откритата днес отсечка между пътните възли Боаза и Дерманци в Ловешка област е разрешена за автомобили до 12 тона. Тя ще облекчи трафика към Плевен и по пътя, където загина 12-годишната Сияна.

Пренасочването на движението през село Дерманци, обаче притесни местните жители.

"Това, което днеска се случва, е изключително символично за цяла Северна България, защото без магистрала "Хемус" няма бъдеще в този регион", каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

"Страхуваме се, че няма изградени тротоари, майки с колички, възрастни хора откъде да минат, няма пешеходни пътеки", коментира Георги Пеловски, жител на с. Дерманци.