Неговото сърце се отваря за вярата: Кой празнува имен ден на 3 октомври?

Той става ученик и сподвижник на свети апостол Павел

Снимка: wikimedia.org

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:46 ч. 03.10.2025 г.

На 3 октомври честваме паметта на свещеномъченик Дионисий Ареопагит. В библейската книга "Деяния апостолски" наред с другото се говори и за проповедта на свети апостол Павел в Атина.

В този град, прочут със своите философи и езически храмове, апостолът забелязал един жертвеник, на който имало надпис: "На незнайния Бог".

Затова на събрание от знатни и учени атиняни в Ареопага, върховния съвет в Атина, апостолът обявил, че дошъл при тях да проповядва за Оня Бог, Когото атиняни, без да знаят, почитат, Който е създал целия свят и дава на всички живот, дихание, всичко.

Той обяснил на своите слушатели разликата между Този вездесъщ и всемогъщ Бог, и бездушните идоли, на които те се покланяли. Говорил им също за възкресението на Христос, Който проповядвал покаяние и вечен живот и ще дойде да съди света.

Повечето от атиняните се отнесли недоверчиво към това ново учение. Но между слушателите имало и такива, които повярвали на думите на светия апостол и се обърнали към вярата в Иисус Христос. Между тях бил и Дионисий, член на Ареопага. След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог. И той се покръстил заедно с целия си дом.

С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?

По-късно Дионисий придружавал апостола, като негов ученик и сподвижник. В продължение на три години бил неотлъчно с него, като непосредствено от него изучавал словото Божие. Защото отначало Христовото учение не било записано, а се предавало устно: от апостолите - на техните приемници, от тях - на следващите, и т.н. 

На 11 септември почитаме св. Теодора Александрийска, приела мъжко име заради прелюбодеяние

Скоро след това апостол Павел го изпратил да проповядва в Атина в сан епископ. Той видял също другите апостоли и заедно с тях бил в Йерусалим при успението на Божията майка. Според преданието свети Дионисий проповядвал и в Галия (днес Франция), където при гонението от император Домициан много пострадал и накрая бил убит с меч в 96 г.

На 3 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Денис, Денислав, Денислава и техните производните.

