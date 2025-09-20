На 20 септември почитаме паметта на свети мъченик Евстатий-Плакида и на семейството му.

Евстатий бил уважаван военачалник в римската армия по времето на император Траян и се казвал Плакида. Той стигнал до християнската вяра по чудесен начин. Когато веднъж бил на лов за елен, Плакида видял кръст между рогата на животното и чул глас, който го призовавал към истинската вяра в Христос, пострадалия на кръста Спасител.

Така Плакида повярвал и се кръстил с името Евстатий, което означава здрав, непоклатим. Повярвали и се кръстили също съпругата му Татяна, която се нарекла Теописта, т.е. вярна на Бога, както и двете им деца Агапий и Теопист.

Когато император Траян научил, че неговият добър военачалник е приел християнството, го лишил от високия военен чин и го изпратил в изгнание заедно с цялото му семейство. По пътя обаче Евстатий бил разделен от съпругата и двете си деца. Той много тежко понесъл разлъката със семейството си, но не можел нищо да направи, освен да се моли на Бога за Неговата милост.

Години по-късно, когато императорът бил в големи военни затруднения, той си спомнил за своя най-способен военачалник. Затова го върнал на служба и Евстатий с голямата си храброст и военни умения допринесъл много за победата. А за своя голяма изненада по Божия милост той намерил семейството си и със сълзи благодарил на Бога за тази голяма радост.

Наследникът на Траян обаче, император Адриан, веднага започнал преследвания на християните. Той изискал и Евстатий да присъства на жертвоприношенията на езическите богове. Но доблестният Христов воин решително отказал и тогава той, и семейството му били изтезавани. В ужасните мъчения в душите им укрепвала единствено тяхната любов към Христос. Накрая Евстатий и семейството му били изгорени живи. Това станало в 117 г. след Христос.

На 20 септември имен ден празнуват Евстрати, Евстратий, Евстратиос, Стратия, Стратимир, Стратко, както и техните производни имена.

