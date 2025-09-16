На 16 септември почитаме паметта на света великомъченица Евфимия, на свети Киприян, митрополит Киевски и Московски, и на света Людмила Чешка.

Днес православната църква отбелязва деня на Света Людмила Чешка. Името Людмила е от славянски произход и означава "любим на народа" или "който обича хората".

Света мъченица Людмила, княгиня Чешка, била омъжена за чешкия княз Борживой. И двамата приели свето Кръщение от свети Методий.

Те искали да просветят в истинната вяра и своите поданици и построили няколко църкви. Княз Борживой умира млад, а вдовицата му водела строг, благочестив живот.



Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав.

Вратислав бил женен за Драгомира и имали син След смъртта на бащата на престола застанал наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави.

Света Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие. След неуспешният опит, света Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин.



Легендата разказва, че това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали света Людмила докато се молила и изпълнили заповедта.



Мощите на света мъченица Людмила са пренесени в Прага в църквата "Св. Георги" и са дълбоко почитани и посещавани, защото извършват изцеления.

На 16 септември имен ден празнуват всички с имената Людмил, Людмила, Люси и техните производни. Името е от славянски произход и означава "любим на народа" или "който обича хората".

Света Евфимия живяла по времето на император Диоклетиан. Родена в град Халкидон в семейство на християни, тя отрано била възпитана в християнските добродетели.

Нейната преданост на вярата в Христос проличала при поредното гонение на християните. Евфимия и много други християни не се подчинили на заповедта да принасят жертви на езическите божества. Затова била заловена и хвърлена в затвора.

По всякакъв начин се опитвали да я склонят да се отрече от вярата си и да се поклони на идолите. Палачите безмилостно измъчвали Евфимия и накрая я хвърлили на дивите зверове, които я разкъсали.

Свещеномъченик Киприан е един от отците на Църквата от трети век - време на почти непрекъснати гонения срещу Христовата църква.

Роден е около 200 г. в Картаген (Северна Африка) в богато и уважавано семейство. Получил прекрасно светско образование и станал блестящ оратор и учител по философия.

Проявил интерес към християнството, запознал се с трудовете на презвитер Тертулиан и под негово влияние бил приет в християнската община в Картаген като оглашен (приготвящ се за кръщение). По това време той раздал имуществото си и се преселил в дома на презвитера Цецилия. Година сле Кръщението му, свети Киприан бил ръкоположен за презвитер, а след смъртта на епископ Донат - за епископ.

По време на гоненията на император Валериан (253-259) светителят бил изпратен на заточение. В изгнание той написал много писма и книги. Тъй като желаел да пострада в Картаген, той сам се върнал там. Заради отказа му да принесе жертва на идолите, свети Киприан бил посечен с меч.

