За недостиг на метадон, който контролира зависимостта от наркотиците, алармираха зрители на bTV.

Спирането на медикамента може да доведе до тежка абстиненция и връщане към дрогата.

Иван и Десислав са част от метадоновата програма в Русе. Заради недостига на метадон, дозите, които получават, са по-малки.

„Тази липса на малко милилитри, която не ми се е дала, се застъпва от други лекарства. Разяснено ми е. Съгласен съм, че всичко ще бъде окей. Не зависи от самия доктор.“

„Беше намален, даже не разбрах, че беше намален. Всичко ми е обяснено.“

В Центъра за психично здраве в Русе се надяват проблемът да е временен.

„Ограничаваме с известен брой милилитри дневните дози. Но това са пациенти, които реално от години са адаптирани към тези дози. Но, самия факт, да, имат опасност при една тежка абстиненция да посегнат към нещо да си добавят“, каза д-р Станислав Иванов, ръководител метадонова програма в ЦРЗ-Русе.

Здравното министерство отговори, че има временно и непредвидено забавяне в доставките на лекарствения продукт Methadone, причините са свързани с формата-производител.

„Важно е да се отбележи, че от лекарствения продукт е предвидено съхраняването на резерв в лечебните заведения, осъществяващи програми.“

Министерството е информирало всички програми за възможно забавяне на доставките.

Очакванията са доставките на метадон да бъдат нормализирани до средата на ноември.

