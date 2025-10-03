Община Царево поиска съдействие от военните заради усложнената обстановка, причинена от проливни валежи, довели до наводнения и обявяване на бедствено положение на територията на цялата община.

Отправено е искане към военните за контролирано взривяване на устието на река Велека с цел ускорено оттичане на водата и предотвратяване на допълнителни наводнения.

Снимка: БГНЕС

Над 410 л/кв. м са паднали в село Изгрев и 225 л/кв. м в град Царево, което е причинило мащабни разрушения на пътна инфраструктура, наводняване на домове и частни обекти.

Най-сериозно пострадал е районът между с. Изгрев и град Царево – по трасето на придошлите води.

Затворени са няколко пътни отсечки:

пътят с. Изгрев – Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут)

пътят Царево – Арапя – с. Лозенец

мостовете към квартал "Василико" и към плаж Нестинарка

Ограничено е движението към с. Синеморец и с. Резово. Пътят Царево – Бургас остава отворен.

Всички нуждаещи са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Снимка: БГНЕС

Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.

След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци.

Снимка: БГНЕС

Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK