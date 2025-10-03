"Структурните щети са породени от изключително сериозни количества дъжд - 225 литра на кв. метър, паднали за 4 часа - огромни количества за страшно кратко време" каза пред bTV , гл. инспектор Кирил Киряков за бедственото положение в Царево. Там ситуацията е изключително усложнена.

Месните жители заявяват, че властта е виновна за потопа. Още от преди 2 години, след смъртоносния потоп там, не са почистени дигите и деретата, твърдят хора от Царево.

"Това са количества, които нито една инфраструктура не би издържала", смята главният инспектор Киряков.

Две семейства са били евакуирани в сградата на пожарната служба.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK