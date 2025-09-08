Над 3700 нарушения за средна скорост за денонощие – въпреки това шофьорите карат по-спокойно

И в деня на голямото прибиране след тридневната почивка тол камерите засичат средната скорост - засега в 22 участъка.

Така за последното денонощие бяха установени над 3700 нарушения за средна скорост, показват данните на пътната полиция. Тази сутрин – от полунощ до 7 ч. сутринта, нарушителите са били 470.

Към 19 ч. пътната обстановка на входа на София откъм магистрала „Тракия“ е натоварена, но тапи няма. Колите се движат с нормална скорост.

От КАТ посочиха, че е създадена сериозна организация на движение на всички главни пътища, за които е ясно, че ще бъдат натоварени през днешния ден, като подходите от Гърция към България, например.

Най-много от нарушенията, свързани със средната скорост, са се случили на Северната скоростна тангента. Шофьорите казват, че по магистралите е по-спокойно след въвеждането на промените в Закона за движение по пътищата.

Във втория ден от въвеждането на мярката за средна скорост и последния почивен трафикът е интензивен.

Затова проверяваме спазват ли се ограниченията на скоростта по един от сертифицираните за замерване участъци от магистрала „Тракия“ - между Вакарел и Ихтиман.

Пътувайки посока Пловдив ни изпреварва само един автомобил. Много по-натоварено е движението в посока София. Въпреки това нарушенията на скоростта са малко.

Шофьори обаче питат защо няма знаци, които да информират, че са в отсечка, в която скоростта се засича.

Една от отсечките по магистралата, на които се измерва средната скорост, е от Вакарел до Ихтиман. Моментната скорост пък продължава да се засича с радари и със стационарни камери.

Органите на реда също отчитат, че мярката за следене на средна скорост дава резултат.

Заради засиления трафик има промени в организацията на движение. За пътуващите от Гърция през Кресненското дефиле е осигурено реверсивно движение при Симитли с две ленти в посока София.

От полицията посочиха още, че сред мерките срещу трафика са и ограничаване на камионите по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ до 20 ч. тази вечер.

