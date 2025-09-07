От началото на практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост до 12 часа на обяд са установени вече над 1500 нарушения.

Само за първите седем часа засечените нарушители са 582 - 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 – товарни автомобили над 12 тона.

За това информира комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала – с 222 км/ч.

При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.

От 00 ч. Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ „Тракия“, по една на АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и АМ „Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник.

Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.

