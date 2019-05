Приблизително 300 000 е броят на хората, които приемат наркотици в България. От тях над 120 000 души употребяват синтетична дрога, като броят им непрекъснато се увеличава.

Това съобщи във „Важното, казано на глас” Желяз Андреев, който е създател на терапевтична общност „Ново начало” и Илко Бояджиев, бивш наркозависим.

Употребяващите дрога посягат към първата си доза обикновено, когато са на възраст между 14 и 17 години. Илко Бояджиев разказа личната си история с битката с наркотиците, като обясни че е започнал с марихуана на 14 години, но много скоро след това е посегнал към други видове дрога.

По думите му в момента е възможно всеки да си направи евтино наркотици в домашни условия с вещества, закупени от аптека и с инструкции, които свободно се разпространяват в интернет.

Бояджиев разказа, че първите 5 до 8 месеца са били най-трудни по време на лечението му.

Желяз Андреев обясни, че между 40 и 60% от хората, преминали през адекватно лечение, никога повече през живота си не посягат към дрогата.

Чуйте целия разговор в звуковия файл.