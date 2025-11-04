„Работиш, но нямаш пари“: Българите са втори в ЕС по риск от бедност сред заетите

България е на второ място в Европейския съюз по дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват новите данни на „Евростат“. Според статистиката близо 12% от българите на възраст над 18 г., които имат работа, са живели под прага на бедността през 2024 г.

Тревожните цифри нареждат страната ни значително над средното равнище за ЕС от 8,2%.

Снимка: Eurostat

Статистиката идва на фона на публикуваните в понеделник параметри на Бюджет 2026, който единодушно беше определен от работодатели и синдикати като „проинфлационен“. Според тях той крие риск от увеличаване на социалното неравенство.

Бюджетът за следващата година ще бъде първият за страната ни в евро. Днес София беше домакин на конференцията „България на прага на Еврозоната“, където ключови фигури от света на финансите приветстваха страната ни за присъединяването към еврозоната от 2026 г.

Само Люксембург изпреварва България – 13,4% от работещите граждани се определят като „работещи бедни“. Следват Испания с 11,2% и Гърция с 10,7%. Данните подчертават трайния проблем в няколко държави от Съюза, където наличието на работа не е гаранция за финансова стабилност.

Явлението засяга в по-голяма степен мъжете в България – 13% от тях живеят в бедност въпреки трудовата си заетост, в сравнение с 10,4% от жените. Разликата от 2,6 процентни пункта е близка до средната за Европейския съюз, където 9% от работещите мъже и 7,3% от работещите жени са изложени на риск от бедност.

В другия край на класацията е Финландия. Северната страна отчита най-нисък дял на „работещи бедни“ – едва 2,8%, следвана от Чехия с 3,6% и Белгия с 4,3%.