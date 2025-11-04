Осигурени са достатъчно количество банкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на 1 януари 2026 г. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на съвместна пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

По време на конференцията „България на прага на Еврозоната“ двамата показаха новата серия банкноти, на които "евро" е изписано и на кирилица.

С тях ще се разплаща у нас от 1 януари 2026 г. Купюрите са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Президентът на ЕЦБ сподели своя опит, когато Франция сменя франка с еврото през 2002 г. Тя разказа как е отишла до банкомат в първите часове на промяната и той вече е бил зареден с евро банкноти.

„Приемането на единната валута не само няма да отнеме, а ще добави суверенитет на България. Еврозоната не е дестинация и ние не сме крайната цел. Бяха проведени много реформи, много закони бяха приети. В крайна сметка достигнахте до успех. Това е огромна стъпка, която извървяхте, но е началото на пътешествие, а не крайната цел или дестинация. Реформите трябва да продължават. Конвергенцията трябва да продължи“, заяви президентът на ЕЦБ.

Той благодари на Лагард за чудесния подарък: „Той ще намери специално място в нашия музей, разказващ историята на парите, които са използвани в нашата държава. Голямо удоволствие и чест за мен е да приветствам с добре дошла г-жа Лагард на първото ѝ посещение в България. Истинско удоволствие да бъдеш сред нас, сред приятели, които оценяват твоето лидерство и лидерството на ЕЦБ, особено във времена на голяма геополитическа несигурност.“

„Съветът ми към гражданите е да бъдат практични и да запазят спокойствие. Не е нужно да се прави нещо предварително. Българската централна банка и търговските банки са подготвени“, подчерта Радев.

2 / 10 Димитър Радев: Евробанкнотите ще бъдат достъпни още от първите часове на 1 януари 2026 г. Показаха новите евробанкноти, с които ще се разплаща у нас Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС

10 снимки Снимка: БГНЕС

