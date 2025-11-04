Конференцията „България на прага на Еврозоната“ събира ключови фигури от света на финансите в София.

Два месеца преди страната ни официално да приеме еврото, БНБ и Министерство на финансите организират събитието. Сред поканените са президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и еврокомисарят по икономиката Валдис Добровскис. На форума са още премиерът Росен Желязков и други представители на кабинета.

„Нашата цел не е присъединяването към еврозоната, нашата цел е да сме част от еврозоната. Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, подчерта българският премиер. Той посочи, че извървяният досега път не е бил лесен и кратък - започна още с присъединяването на България към ЕС през 2007 година. Реформите не бяха лесни, но бяха необходими. България е едно по-добро място за живеене благодарение на това. Част от българското общество беше отровено от пропаганда, но нещата се променят. Ние сме подготвени за плавното преминаване към еврото. България е готова за бъдещето си”, подчерта Желязков.

Очаква се равносметка на пътя, изминат от България към смяната на валутата и какво още трябва да се свърши, за да е плавен преходът.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, последвана от кръгла маса с министъра на финансите Теменужка Петкова, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването - Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Това се случва на фона на оповестения Бюджет 2026, който е първият за страната ни в евро.

