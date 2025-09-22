На 22 септември православната църква отбелязва паметта на преп. Козма Зографски, св. свещеномъченик Фока и старозаветния пророк Йона.

Преподобни Козма се родил през втората половина на XII век. По народност бил българин. Произхождал от търновско болярско семейство. Получил солидно образование. Освен български, знаел отлично и гръцки език.

Родителите му пожелали да го оженят, но той живеел с пламенното желание да стане монах. Затова тайно избягал в Света Гора Атонска. Бил приет като послушник в българския Зографски манастир „Св. Георги Победоносец“, основан през 898 г. от тримата братя българи от гр. Охрид – Моисей, Аарон и Йоан. Показал голямо усърдие като послушник.

След сатанински побой св. Козма се причастил с пречистите Тайни Христови. И в молитва и славословие тихо предал душата си на Господа. Това станало на 22 септември 1323 година.

В град Синоп (на южния бряг на Черно море, бел.ред.) живеел един мъж на име Памфил със своята жена Мария. Те били родители на блажения Фока. От млада възраст светецът се сподобил да получи такава благодат на Светия Дух, че изгонвал бесове от хората и изцелявал недъзи.

Когато свети Фока възмъжал, заради добродетелния си живот бил избран за епископ в родния си град и с ревност започнал да пасе своите словесни овце; като ги поучавал със слово, той ги и назидавал със своя пример. Водейки и преди това добродетелен живот, като приел сан на епископ, той започнал да се подвизава още повече, така че всички, които виждали добрите му дела, прославяли Небесния Отец. Той предпазил много хора от заблуди, мнозина езичници отклонил от идолопоклонството и ги привел към почитание на Единия Бог.

Йона е старозаветен пророк от VIII век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.

Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.

Йона получил дара на пророчеството и Бог му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.

„Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек, на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада.

Него пророкът възкресил от мъртвите със силна молитва към Бога. Той получил от Бога дара на пророчество.

В превод Йон означава „гълъб“. На 22 септември имен ден празнуват Гълъб, Гълъбин и Гълъбина.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK