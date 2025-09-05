На 5 септември православната църква почита св. пророк Захария и праведна Елисавета, родители на св. Йоан Кръстител.

Захарий бил син на свещеник, а Елисавета – сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захария и Елисавета били бездетни, а Елисавета вече била възрастна за деца, когато ангел Гавраил се явил на Захария и му съобщил, че жена му ще роди син, когото трябва да нарекат Йоан.

Захария бил изненадан и се усъмнил в това, защото двамата вече били възрастни хора. За това неверие ангелът каза, че Захария ще остане ням, докато този обет не бъде изпълнен. Елисавета наистина забременяла и девет месеца по-късно се ражда синът им. Когато Захария написал на плочата, че ще се казва Йоан, той веднага придобил способността да говори.

След раждането на Йоан, Захария изрича пророчество, в което говори за спасението, което Бог е приготвил за своя народ чрез Исус Христос, както и за мисията на Йоан, който ще стане Предтеча, тоест този, който подготвя път за Месията.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара на Иродовите войници, задето не казал къде е синът му – детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци.

Света Елисавета, пазена от Бога, заедно със сина си живеела в разтворилата се планина. По Божие повеление за тях там се устроила пещера, избликнал извор с вода, а над пещерата израсла финикова палма, отрупана с обилен плод. Когато майката и синът искали да ядат, дървото се наклонявало, давайки им плодовете си за храна, а след това отново се изправяло.

Четиридесет дни след убийството на Захария Света Елисавета, майката на Предтечата, също починала в пещерата пещера. Свети Йоан бил хранен от ангел до достигането на пълнолетие и пазен в пустинята до деня на явяването си пред израилтяните.

На този ден са забранени кавгите и използването на нецензурен език. Кавгите, започнати на този ден, ще се проточат дълго време.

На 5 септември имен ден имат Захари и Елисавета, а също така и производните Зарко, Зара, Светлозар, Светлозара, Елза, Изабела, Хари.

