На 29 август почитаме паметта на свети Йоан Кръстител, спазва се строг пост

Днес почитаме и още един светец. Вижте кой празнува имен ден

Публикувано в  09:30 ч. 29.08.2025 г.

На 29 август честваме паметта на свети Йоан Кръстител и на свети Спас Струмишки.

В християнството много често една свята личност се почита в деня на нейната смърт, особено когато тази смърт е мъченическа, причинена от гонителите на вярата в Спасителя Христос.

Такъв е и случаят с днешния празник. Според преданието на този ден е завършил мъченически своя забележителен земен път Предтечата и Кръстителят Господен Йоан.

Няколко пъти през годината се честват негови празници - зачеването му, раждането му, кръщението от него на Иисус Христос, намиране на мощите му.

Днес е тъжен празник, затова Църквата е отредила строг пост, дори без растителна мазнина. Защото си спомняме за убийството на свети Йоан, който е най-почитаният от християните човек след света Богородица.

Той е останал в историята не само с кръщението на Спасителя, но и с покайната си проповед, и с изобличението на всички, които не спазвали Божия закон.

Обикновените хора се разкайвали и се кръщавали в израз на покаяние, като измивали своите грехове във водите на река Йордан. Цар Ирод Антипа обаче, изобличаван заради своето протизаконно съжителство с братовата му жена Иродиада, не само не се разкаял, но и го хвърлил в затвора, а по-късно по искане на Иродиада му отсякъл главата.

На този ден почитаме и паметта на новомъченика Спас (Анастас), българин от Радовиш, Струмишко (сега в Северна Македония). Роден през 1774 г. той млад отишъл да работи в Солун при търговец на дрехи. Един ден бил спрян от властите, задето изнасял от града дрехи, без да е платил данъка за друговерци.

По съвета на търговеца Спас излъгал, че е мюсюлманин и не дължи данък, но бил разкрит. Веднага започнали да го заплашват със смърт, ако не смени вярата си. Измъчвали го дълго и понеже отказвал да се отрече от Христос, го осъдили на смърт. Починал по пътя към бесилото.


