Младежите, покатерили се на 200-метров кран в София, за да си направят екстремно селфи, са предавали на живо опасното изкачване. Това научи bTV от инвеститора на строящата се сграда.

Всички те са непълнолетни, а санкции за действията им ще понесат родителите.

Тийнейджърите са се изкачили по този кран и са се издигнали на височина от над 200 метра. Били са общо 7. Възрастта им - 13,15,16 и 17 години. По информация на bTV младежите предавали подвига си на живо в една от онлайн платформите. Зрител вижда случващото се и подава сигнал на 112.

"Нашите екипи на място действително установиха 2 лица, които бяха слезли вече от крана и три, които седяха вече на доста голяма височина от земята - бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата, коментира Любомир Николов от СДВР.

По-късно са привикани още двама. Мрежата изобилства от клипове на същото място и от други високи сгради (клипове от мрежата). Инвеститорът на небостъргача ни разказа, че въпреки загражденията и охраната младежите са успели да срежат ламарината на крана, за да се качат, казва още Николов.

И добавя - Правят го заради адреналина и искат да си направят някакви такива по-интересни снимки + част от родителите са били запознати с тяхната дейност. Естествено не са ги подкрепяли, но не са могли да въздействат на същите да преустановят тази дейност.

Според Доц. Николай Димитров, социален психолог "само да знаеш какво прави детето ти, не е достатъчно, за да бъдеш родител. Родителите трябва да започнат още от много рано да печелят доверието на децата си. Ти тряба да си там, за да му обясниш кое е опасно и кое не е опасно, не просто да знаеш то какво прави".

При сходен случай, през 2017-та година 14-годишно момиче загина, след като падна от недовършената постройка в района на медицинска академия.

