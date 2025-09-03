Младежите, покатерили се на 200-метров кран в София, за да си направят екстремно селфи, са предавали на живо опасното изкачване. Това научи bTV от инвеститора на строящата се сграда.

Всички те са непълнолетни, а санкции за действията им ще понесат родителите.

Тийнейджърите са се изкачили по този кран и са се издигнали на височина от над 200 метра. Били са общо 7. Възрастта им - 13,15,16 и 17 години. По информация на bTV младежите предавали подвига си на живо в една от онлайн платформите. Зрител вижда случващото се и подава сигнал на 112.

„Опасно селфи“: Защо деца рискуваха живота си за снимка от над 200 метра височина?

"Нашите екипи на място действително установиха 2 лица, които бяха слезли вече от крана и три, които седяха вече на доста голяма височина от земята - бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата, коментира Любомир Николов от СДВР.

По-късно са привикани още двама. Мрежата изобилства от клипове на същото място и от други високи сгради (клипове от мрежата). Инвеститорът на небостъргача ни разказа, че въпреки загражденията и охраната младежите са успели да срежат ламарината на крана, за да се качат, казва още Николов. 

И добавя - Правят го заради адреналина и искат да си направят някакви такива по-интересни снимки + част от родителите са били запознати с тяхната дейност. Естествено не са ги подкрепяли, но не са могли да въздействат на същите да преустановят тази дейност.

Директорът на СДВР: 7 деца на възраст 13-17 г. са доведени в полицията за катеренето по кран

Според Доц. Николай Димитров, социален психолог "само да знаеш какво прави детето ти, не е достатъчно, за да бъдеш родител. Родителите трябва да започнат още от много рано да печелят доверието на децата си. Ти тряба да си там, за да му обясниш кое е опасно и кое не е опасно, не просто да знаеш то какво прави". 

При сходен случай, през 2017-та година 14-годишно момиче загина, след като падна от недовършената постройка в района на медицинска академия.

