„В полицията е постъпил сигнал около 20 ч. за пет деца, които се катерят по кран, използващ се за новострояща сграда на бул. „Цариградско шосе“. Две лица са слезли, а три са били на доста голяма височина и е можело да паднат“, каза на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Децата са свалени и са казали, че в сградата или на крана се намират още две деца, които се притесняват да слязат.

„Проведохме спасителна операция с екипи на пожарната и Столична община. На място извикахме и алпинисти. Установихме, че няма такива деца в опасност и претърсихме цялата сграда с оглед на това да се уверим, че няма други застрашени лица“, обясни Николов.

„Впоследствие бе извършено издирване и бе установено, че още две лица са били там в момента на подаването на сигнала. Те са призовани в Седмо районно управление заедно с техните родители“, каза още директорът на СДВР.

„В полицейското управление бяха доведени седем деца, които правят доста опасни прояви и биха застрашили живота и здравето им. Съветвам техните родители и всички техни съученици да ги вразумяват, за да не се допускат такива прояви“, призова Николов.

Предвиждат се санкции за родителите, тъй като децата са непълнолетни.

Децата са се качили на крана, който се извисява на 205 метра височина, заради адреналина и затова, че искали да си направят по-интересни снимки.

„Част от родителите са били запознати с това какво ще правят. Не са го подкрепили, но не са могли да противодействат на това, което ще се случи“, поясни Любомир Николов.

Едно от децата е на 13 години, три са на 15 години, едно е на 17 години, а двете, които са намерени в района, са на 16 години.

Няма информация децата да са се качвали на други сгради. Тази е привлякла вниманието им, защото била една от най-високите на Балканския полуостров, уточни директорът на СДВР.

