Вчера вечерта аварийни екипи на пожарната и на МВР са извършили спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София.

Става дума за една от най-високите сгради, които се строят на входа на София, на бул. „Цариградско шосе“. А децата са били общо седем на брой, но пет от тях са слезли от сградата. Възрастта им е между 7 и 13 години.

„Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на „Цариградско шосе“. Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности“, заяви Красимир Димитров, директор на столичното звено „Аварийни дейности“.

Снимка: bTV

„За щастие, се оказа, че децата са се прибрали от това екстремно селфи, което са си правили“, каза още той.

И поясни, че това не е единичен случай, в рамките само на последния месец е имало и други сигнали.

Снимка: bTV

Изключително опасен е не само фактът, че децата са били на крана, но и самата сграда – защото тя не е остъклена в горната си част, уточни Красимир Димитров.

