Вчера вечерта аварийни екипи на пожарната и на МВР са извършили спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София.
Става дума за една от най-високите сгради, които се строят на входа на София, на бул. „Цариградско шосе“. А децата са били общо седем на брой, но пет от тях са слезли от сградата. Възрастта им е между 7 и 13 години.
„Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на „Цариградско шосе“. Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности“, заяви Красимир Димитров, директор на столичното звено „Аварийни дейности“.
„За щастие, се оказа, че децата са се прибрали от това екстремно селфи, което са си правили“, каза още той.
И поясни, че това не е единичен случай, в рамките само на последния месец е имало и други сигнали.
Изключително опасен е не само фактът, че децата са били на крана, но и самата сграда – защото тя не е остъклена в горната си част, уточни Красимир Димитров.
