По време на работа вчера в котелен цех на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“ е пострадал 20-годишен работник, съобщиха от полицията в Кюстендил.
Пострадалият е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен.
По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Бобов дол, уведомена е прокуратурата.
През юли мъж на 64 години загина в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ „Бобов дол“.
