Спор и изстрели във въздуха между гръцки и турски рибари край Самотраки

Спор и изстрели във въздуха между гръцки и турски рибари край Самотраки
След 33 дни ваканция, отново на работа: Внасят пети вот на недоверие в парламента

След 33 дни ваканция, отново на работа: Внасят пети вот на недоверие в парламента

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Бойко Борисов очаква президентът да предоговори газовия договор с „Боташ“

Столичен електротранспорт: Ватманът е временно отстранен, въвеждаме мерки за по-голяма сигурност

„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство

Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването

Без вода остават в някои части на столицата

Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка

„С лявото ми око целунах асфалта“: Бивш министър пострада от лошата инфраструктура у нас
България

Митничари задържаха 20 кг сребърни кюлчета на "Капитан Андреево"

Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината

Снимка: Агенция Митници

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:15 ч. 03.09.2025 г.

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска регистрация, съобщиха от Агенция "Митници".

Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината.

Превозното средство пристига на МП Капитан Андреево на 1 септември 2025 г., около 16 часа, на входящо трасе в страната от Турция за България, управлявано от български гражданин.

Снимка: Агенция Митници

 

Водачът с инициали Н.Б. е пътувал сам. В зоната за митнически контрол той е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват четири полиетиленови торби, съдържащи общо 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка. 

Иновации в контрабандата: Митничари откриха марихуана в соларни панели и газова бутилка (СНИМКИ)

Според извършената експертиза от вещо лице, кюлчетата с общо тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999.9 и проба 999.0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева (22 394,58 евро).

Контрабандните сребърни изделия са задържани. На водача на лекия автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство по случая. 

В кухина под багажника: Митничари откриха над 1 кг. кокаин при проверка в района на Дунав мост 2

Само от началото на годината към момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали контрабандно пренасяни общо около 48,863 кг сребърни и 32,486 кг златни изделия.

