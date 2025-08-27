Заловените количества са за над 1 млн. лв.

Иновации в контрабандата: Митничари откриха марихуана в соларни панели и газова бутилка (СНИМКИ)

Газова бутилка и соларни панели са сред местата, на които митничарите у нас са открили марихуана през изминалите дни.

Служители в Митница Варна са открили близо 50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер – идващ от Монреал, Канада. Инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса, реагирала на тест за марихуана.

Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана. Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро) .

Близо 6 кг марихуана пък откриха в газова бутилка на лек автомобил митническите служители на отдел „Борба с наркотрафика“ на Митнически пункт „Капитан Андреево“.

Снимка: Агенция Митници

Колата пътувала от България за Турция заради съмнения, митничарите направили щателна проверка, включително с рентген и митническото куче Рая, обучено да надушва наркотици. Именно четириногото се насочва към газова бутилка, монтирана в багажното отделение на мястото на резервната гума на автомобила.

След демонтаж на газовата бутилка митническите служители откриват 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса – реагирала за марихуана. Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,900 кг и на стойност от 94 400 лева.

