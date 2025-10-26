След спасителната акция в Рила пострадалото 9-годишно момче е в стабилно състояние. Вчера след инцидента в планината детето беше транспортирано с медицински хеликоптер. Каква част от мисиите, които изпълнява въздушната линейка, са в рамките на така наречения „златен час“, в който шансът за спасяване на живота е най-голям?

Момчето, паднало на екопътека в района на Рилските езера е сред десетте случая от началото на лятото, в които екипите на планинската спасителна служба искат вдигането на медицински хеликоптер.

„Подхлъзването е станало на слизане от 7-мото езеро от Сълзата към Окото, като детето надолу по склона се е пързаляло повече от 100 метра“, обясни Мартин Джокин - ПСС- Дупница.

От старта на системата ХЕМС през юни миналата година до днес общо 147 са извършените мисии по въздух. При 31 от тях хеликоптерът взима пострадалият от мястото на инцидента.

Снимка: bTV

А 116 пъти въздушната линейка транспортира пациента от една болница в друга, както се случи с 4-годишният Марти, блъснат с АТВ в „Слънчев бряг“.

„Намесата на хеликоптер помага не само на пострадалия, но и на спасителите. Вместо спасителите да носят пострадал с часове в планината, той се озовава бързо в болнично заведение. И му се оказва абсолютно адекватна медицинска помощ още при пристигането на хеликоптера, защото има екип от медици и апаратура“, заяви Мартин Джокин.

Половината от спасителните мисии на д-р Малчев са в планината.

„Най-драматичната беше за един пациент, който беше с открита фрактура на крака в планината и реално на работещ винт трябваше да го обработим, тоест хеликоптерът не гаси. Ние се намираме просто в непосредствена близост и за да спестим време просто само му хванахме абокат, направихме му опиат да го обезболим и го качихме на хеликоптера“, каза Д-р Мартин Малчев- лекар в ЦСМПВ.

Така само за 25 минути пациентът стига от планината до болницата. Именно това е и ключовото предимство на спешната помощ по въздух. Целта да бъде спазен така наречения „златен час“. Период от 60 минути след инцидента, често решаващи за живота на пациента. Защо обаче при едва около 20% от всичките сигнали, хеликоптерът взима пострадалите от мястото на инцидента?

„Първичните мисии зависят изцяло от центровете за спешна медицинска помощ, като в тяхното поле е те да ни извикат от мястото на инцидента и ние да отидем там и да го транспортираме до болница, която да му окаже помощ“, заяви д-р Диян Ганев - ръководител на смяна в координационната централа на ЦСМПВ.

След получаването на сигнала и обработка му до 10 минути въздушната линейка излита.

Четвъртият медицински хеликоптер вече е у нас. От транспортното министерство казаха за bTV, че ще поема мисии от 7 ноември.

