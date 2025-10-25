dalivali.bg
Въздушната линейка спаси млад мъж, пострадал тежко по време на лов край Велинград

Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:16 ч. 25.10.2025 г.

Млад мъж е пострадал тежко по време на лов край Велинград. Той е откаран с въздушна линейка в столична болница, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

По думите му пострадалият е на 28 години, а инцидентът е станал по време на ловен излет в пресечена и стръмна местност в района на село Драгиново. Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере, посочи Стоянов.

Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Четвъртият хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха вече е в България

Младият мъж е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка.

