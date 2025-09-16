България е на финалната права по пътя към въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на дискусия във Враца.

Тя е част от поредица срещи в страната, посветени на информираността за ползите и предимствата на стратегическия избор.

Министърът поздрави кмета на Враца Калин Каменов за това, че общинската администрация вече е напълно адаптирана за работа с еврото. „Целта е до 1 януари 2026 г. всички системи да бъдат изцяло готови, за да гарантираме безпроблемен и сигурен преход“, уточни той.

„Еврото е валутата на доверието, стабилността и цифровата интеграция. За нас то не е просто финансова промяна, а ключов елемент в изграждането на едно по-свързано и ефективно общество“, подчерта министърът.

Министерството на електронното управление координира процеса по подготовката на информационните системи на държавната и местната администрация. Чрез публична електронна платформа гражданите и бизнесът могат да следят в реално време напредъка на институциите. Към момента готовността на администрациите е над 98%.

Според министъра преминаването към еврото ще улесни гражданите и бизнеса, премахвайки необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания. Очаква се това да осигури по-ниски лихви, по-лесен достъп до капитал и повече доверие от международните партньори.

„Нашата задача като институции е да направим този преход прозрачен, сигурен и удобен за всеки гражданин. Вярвам, че с общите усилия на държавата и на общините ще превърнем въвеждането на еврото в стъпка напред към една модерна, просперираща и силна България“, заключи министърът.

