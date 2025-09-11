Системите на Националния осигурителен институт (НОИ) са готови за въвеждане на еврото от 1 януари и за разплащания единствено и само в евро, каза управителят на института Весела Караиванова по време на информационна среща за въвеждане на еврото в Благоевград.

Тя припомни, че от 1 юли пенсионерите, които са получили осъвременяване на пенсиите, са видели двойното обозначение – в лева и в евро, а превалутирането винаги ще бъде в полза на осигурените лица.

Същото важи и за тези, които ползват различни видове обезщетения. От 1 юли всички, които получиха обезщетения за бременност и майчинство, безработица, или дни в неработоспособност, които наближават 12 млн. дни, получиха в своите месечни плащания с двойно обозначение, допълни Весела Караиванова.

Така минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 630,50 лева е с размер 322,37 евро, а максималният размер на пенсията 3400 лева е 1738,40 евро.

Управителят на осигурителния институт отново повтори, че служителите на НОИ ще направят за хората необходимото. Няма да дойдат на вратата ви, няма да ви потърсят по телефона, няма да ви карат да разписвате документи, всичко това става автоматично, каза Караиванова.

Тя припомни, че от 1 януари банкоматите ще дават само евро, така, както и пощите, тоест няма опасност някой да получи пенсия или обезщетение в лева. За сметка на това, през този месец ще може да се доплаща в лева, ако не достигат еврови банкноти, но препоръча безкасови плащания за по-голяма сигурност.

Управителят на НОИ припомни още, че не трябва да се разкриват нови сметки в банките, да се правят други договори за различни платежни услуги от тези, които вече са установени до момента.

Нито едно плащане – за пенсия, за болест, за бременност и раждане, за отглеждане на дете няма да бъде променено, намалено или загубено, категорична беше Весела Караиванова. Тя каза още, че въпреки че информационната кампания за еврото официално приключва в края на октомври, служителите на НОИ са решени да продължат дотогава, докато има необходимост.

Хората са сигурни, че техните страхове и колебания ще бъдат успокоени тогава, когато виждат единство, когато виждат представители на институт близо до тях и когато кампанията за информираност във всеки един момент е достъпна на страницата, достъпна е в пощенските клонове, каза още тя.

Весела Караиванова препоръча, тъй като има изразени притеснения, да бъде създадена информационна брошура, в която да са описани приликите и разликите в банкнотите в лева и евро, тъй като купюрите са почти еднакви като цвят и размер и това може да затрудни част от хората.

Караиванова припомни още, че НОИ управлява близо 28 млрд. лева, от които 24 млрд. и 100 млн. са разходите за пенсии на 2 млн. и 56 хиляди пенсионери.

Зад тази статистика стоят съдбите на нашите родители, достойния им трудов живот, гарантиран чрез дохода от пенсии когато настъпва рискът старост. Съдбите на майките, които раждат и отглеждат децата си и са сигурни, че НОИ, чрез неговата администрация и политиките ще осигури навременното и законосъобразно изплащане на техните обезщетения, каза още Караиванова. Затова НОИ е част от националната кампания на държавата, на правителстовотo за въвеждането на еврото, подчерта тя.

Затова ние с нашите 28 териториални поделения и 53 изнесени работни места сме толкова активни, затова групата, която сме подбрали като приоритетна са възрастните хора, настанени в домове, каза още тя.

Управителят на НОИ обясни, че дейности, свързани с прехода към евро са започвали още през 2020 година, когато ръководството на института, в своите презентации и концепции за управител и подуправител, е очертало въвеждането на еврото като основен, ключов момент за институцията като цяло. Това е била и концепцията, която Весела Караиванова е доразвила в концепцията си пред Народното събрание с идеята за тази мащабна информационна кампания в домовете за възрастни хора и открити приемни така и в регионалните поделения така и във всички центрове, неправителствения сектор, домове, където има грижа, където има възможност ние да бъдем чути и страховете и колебанията на хората за това какво се случва с плащанията да бъдат минимизирани и да бъдат напълно отстранени.

