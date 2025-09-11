Мечка е заснета да се разхожда по улица в Доспат. Секретарят на общинската администрация Веселин Калфов посочи, че дивото животно е заснето от охранителна камера на ул. „Георги С. Раковски“ от местен жител.

По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 3 часа посред нощ пред къщата на Валентин Ашиков.

„През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява“, каза Николай Кехайов пред БТА, директор на Държавно горско стопанство - Доспат. От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена.

Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян. „Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери“, допълни Кехайов.

Местните жители обаче са притеснени и настояват за контрол над популацията на мечки в района, защото срещите с тях зачестяват.

От РИОСВ – Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.

По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.

