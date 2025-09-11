Мечка стръвница нахлу в женския манастир „Свети Спас“ край Сопот и предизвика паника сред монахините. В три поредни нощи животното уби и изяде на място общо четири агнета, всяко с тегло над 19 килограма.

Три последователни нощи мечката прескача двуметрова каменна ограда и нахлува в женския манастир.

В оградено и защитено място били оставени да нощуват четири агнета, наскоро дарени на монахините.

При едно от нападенията звярът убива и изяжда на място наведнъж две агнета, които правили отчаяни опити да се спасят.

На третата нощ горски служители поставят фотокапан, който улавя силуета на стръвницата. Следва нощно преследване, заснето с мобилен телефон.

„Снощи в 22 часа получихме снимка, че имаме присъствие на мечка там. Нашите хора отидоха с колата, провокираха я да излезе през заграждението и може би някъде около 200 метра я погониха с колата през черния път. Тоест изгониха я там от мястото“, каза Златю Кличев, директор на Държавно горско стопанство – Карлово.

Мечката изяла агнетата, които били предназначени за курбан. Инцидентът е изключително тревожен.

„Почти всяка година слиза мечка долу, но за първи път изяжда други животни“, каза кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

Засега животното няма да бъде отстреляно, а манастирът ще бъде обезщетен.

Преди няколко дни друга мечка посетила цех на ВМЗ край Иганово.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK