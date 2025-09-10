dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 32°
17 Облачно 32°
18 Облачно 32°
19 Облачно 30°
20 Облачно 28°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Мечка и двете ѝ малки слязоха в района на водопад „Сучурум“

Вижте какви са препоръките, ако се натъкнете на мечка

Снимка: Община Карлово

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:57 ч. 10.09.2025 г.

Кафява мечка и двете ѝ малки слязоха в района на водопад „Сучурум“, в близост до сградата на ВЕЦ „Левски“ около 8:00 часа, показват камери за видеонаблюдение, пише на сайта на община Карлово.

90-килограмов мечок влезе в болница след плодово пиршество (ВИДЕО)

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел „Екология“ в общината препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в горски фонд и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда.

Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум - с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.

Опасни срещи в Румъния: Нашествие на кафяви мечки плаши съседите ни (ВИДЕО)

Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.

Какво да правят хората, ако видят мечка?

  • Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти;
  • да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна;
  • да не демонстрират присъствието си;
  • да не викат, да не правят резки движения и не издават силни звуци.

„Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината.“, препоръчват еколозите.

Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство - Карлово.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен
След новите кадри от побоя в Русе: Съдът излезе с официално становище

След новите кадри от побоя в Русе: Съдът излезе с официално становище
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
Тази сутрин
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Снимка: Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Снимка: bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс