Кафява мечка и двете ѝ малки слязоха в района на водопад „Сучурум“, в близост до сградата на ВЕЦ „Левски“ около 8:00 часа, показват камери за видеонаблюдение, пише на сайта на община Карлово.

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел „Екология“ в общината препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в горски фонд и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда.

Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум - с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.

Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.

Какво да правят хората, ако видят мечка?

Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти;

да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна;

да не демонстрират присъствието си;

да не викат, да не правят резки движения и не издават силни звуци.

„Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината.“, препоръчват еколозите.

Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство - Карлово.