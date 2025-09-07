91-килограмова мечка влезе в болница след преяждане. Необичайният инцидент е от Турция и стана популярен в интернет тази седмица.

Дивото животно, наречено Окан, се е наложило да бъде отведено във ветеринарна клиника с болки в стомаха, предава турската медия BPT Haber.

Това се е случило след като е изяло прекалено голямо количество плодове и е изпитало силен дискомфорт в коремната област.

Мечката е откарана във ветеринарния факултет на Истанбулския университет, където е подложена на изследвания, включително компютърна томография.

İstanbul'da hayvanat bahçesinde fenalaşan ayı 'Okan' Cerrahpaşa'da MR'a getirildi



Ayı, tedavisinin ardından yuvasına geri gönderildi pic.twitter.com/7k3hwWyEwk — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2025

При резултатите не били открити никакви образувания, а кръвните му изследвания също са били нормални.

„Сега е добре, много спокоен и щастлив. Скоро ще се разхлажда в басейна на парка“, каза Бурак Мемишоглу, президент на Фондацията за природа и живот в Истанбул.

На видеоклип, разпространен в социалните мрежи, се вижда как мечето отново похапва цяла табла с плодове, като по този начин е отпразнувала изписването си от болницата.

Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ — BPT (@bpthaber) September 3, 2025

Окан стана особено популярен сред посетителите на парка, които го разпознават от репортажи в медиите.

Всъщност това не е първият път, когато животното страда от подобен проблем. Преди три години той премина през лечение за стомашни болки след преяждане с плодове.

Тогава мечокът получава и името си, когато един служител, без да знае как да го нарече в болницата, му дава собственото си име Окан.

