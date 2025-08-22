Любопитна мечка, търсеща нещо сладко, се озова зад щанда на калифорнийски магазин за сладолед в курортния град Саут Лейк Тахо, Калифорния.

Служителите са прогонили клиента от магазина, но не преди да направят няколко снимки на срещата им, пише БГНЕС.

„С известно насърчение мечката в крайна сметка си тръгна, но едва след като прояви интерес към ягодовия сладолед“, се казва в публикация на страницата във Фейсбук на шерифската служба на окръг Ел Дорадо.

„За щастие, мечката не причини почти никакви материални щети и почти нямаше почистване“, допълват от там.

Снимка: El Dorado County Sheriff's Office

Мечките са често срещани в Калифорния и често търсят храна в населените места, като включително влизат в домове или превозни средства.

Нападенията срещу хора са рядкост, но животните понякога могат да причинят щети, особено когато не могат да намерят изход.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK