Морето взе поредната си жертва, научи „Фокус“. Този път трагедията е от северния плаж в Приморско.
Вчера около обяд в районното управление в града е получено съобщение за инцидент в района на споменатата ивица, при който в морето се удавил 56-годишен мъж от Велики Преслав.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
