Румънска туристка се удави в Слънчев бряг. Инцидентът е станал малко след 11 часа на 28 август в района до спасителен пост №18, съобщавата от полицията.
58-годишната жена е била отседнала в курортния комплекс.
Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ- Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
