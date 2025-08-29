dalivali.bg
Румънска туристка се удави в Слънчев бряг

Тя е била отседнала в курортния комплекс

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:56 ч. 29.08.2025 г.

Румънска туристка се удави в Слънчев бряг. Инцидентът е станал малко след 11 часа на 28 август в района до спасителен пост №18, съобщавата от полицията.

58-годишната жена е била отседнала в курортния комплекс.

Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ- Бургас.

4-годишно дете се удави в басейн на гръцки остров, обвиняват родителите

По случая е образувано досъдебно производство.

