Родителите и дядото на 4-годишно момиче, починало в басейн на гръцкия остров Паксос, бяха освободени след съдебно заседание със забрана за пътуване.

Те са обвинени в убийство по небрежност на непълнолетно лице, пише в. „Катимерини“.

Инцидентът стана в петък. Детето - единствената дъщеря на албанско семейство, живеещо и работещо на острова, е било видяно за последно да играе в градината на дома си около 15 часа местно време.

Когато е изчезнало, майката е започнала да я търси заедно със съседи. Малко по-късно момиченцето е намерено в безсъзнание в басейна на близка вила, на около 150 метра.

Туристите, наемащи вилата, не били там по това време. Детето е било откарано по спешност в местния здравен център, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Съдебномедицинска експертиза, проведена в петък след обяд, е потвърдила, че детето е починало от удавяне.

Погребението на момичето ще бъде в Логос - селото, където е живяло със семейството си.

