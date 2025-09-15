Мъж на 36 години от село Софрониево, област Враца, е задържан в Монтана, тъй като нанесъл побой на жена на 35 години, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След получен сигнал полицаите посетили дома на жената и установили, че тя е получили лека телесна повреда, вследствие на нанесени ѝ удари.

По време на саморазправата, която станала в ранните часове днес, мъжът отправил и закани за убийство.

Той е задържан за денонощие в полицейския арест. Срещу него е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая.

През август и септември също има няколко случая на упражнено домашно насилие в семейството, като пострадали в няколко от случаите са съпруги, а в един – дъщеря.

На много места в Монтана и областта са разлепени плакати на МВР срещу домашното насилие, в които е обявен и телефон за сигнали, но въпреки това броят на случаите през годината расте.

