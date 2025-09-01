Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си, съобщава БГНЕС.

На 30 август обвиняемият В.К. ударил с юмрук в лицето А.К. и ѝ причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюстта.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие в София.

Мъжът с инициали В.К. е задържан за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

