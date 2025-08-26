36-годишен мъж призна, че е убил 47-годишната си партньорка близо до италианския град Салерно. Това е поредният шокиращ случай на насилие срещу жени в Италия, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Строителният работник Кристиан Персико заявил, че е удушил Тина Сгарбини, защото тя го изгонила, след като той отказал да работи, и възнамерявала да го напусне.

Сгарбини е имала три деца от предишна връзка.

Адвокатът на Персико каза, че клиентът му се е опитал да се самоубие след престъплението, като скочил от мост, и все още има следи от наранявания, получени при падането.

Убийството е извършено в малкото градче Монтекорвино Ровела.

