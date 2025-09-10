dalivali.bg
По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие

Разпространени са конкретни препоръки какви действия да се предприемат

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:21 ч. 10.09.2025 г.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов издаде указание за по-добра работа по преписки и дела, свързани с домашно насилие. Причината – осигуряване на ефективно, срочно и приоритетно провеждане на досъдебните производства.

От държавното обвинение уточняват, че указанието има за цел ефективна защита на пострадалите и създаване на унифициран механизъм за своевременна реакция при случаи на домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.

В него се съдържат конкретни препоръки какви действия да се предприемат при постъпване на жалби и сигнали за домашно насилие или на преписки от МВР относно извършени проверки. 

Майка стана жертва на домашно насилие от дъщеря си в Стара Загора

Например, във всички случаи на домашно насилие, извършено в присъствието на или над малолетни или непълнолетни, на лице, поставено под запрещение или с увреждания, прокурорът незабавно да уведомява съответната териториална Дирекция „Социално подпомагане“. Или когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние ,или зависимост от извършителя, прокурорът своевременно подава искане за издаване на заповед за защита до районния съд по местопребиваването на пострадалия.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на административните ръководители на районните и окръжните прокуратури в страната да се създаде необходимата организация за точното изпълнение на указанието, като осъществяват контрол за своевременното администриране на преписките и делата от тази категория и извършват периодичен анализ. 

С юмрук в лицето: Мъж счупи челюстта на съпругата си

„Указанието за организацията на работата по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с домашно насилие и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, е съобразено с последните промени в законодателството, свързани с правата на пострадалите от домашно насилие или лицата в риск, с мерките за защита и държавната политика за превенция и защита от домашно насилие“, уточняват от прокуратурата. 

