“Скандал в културата няма”, това заяви в първия си коментар пред журналисти министърът на културата Мариан Бачев, след като вчера кметът на район “Изгрев” написа във Фесбук, че е сплашван от адвокати на Бачев, които са звънели на личния му телефон.

„Къде е скандалът в културата? Започнах с това, че е хубаво да се направи проверка и резултатите да бъдат публично оповестени", заяви министърът на културата.

Той посочи, че на кмета на район „Изгрев“ натиск не е оказван и че към него е отправена нотариално заверена покана, защото е изказвал неверни твърдения, с които е уронвал престижа на Бачев.

“Абсолютно нищо не ме притеснява. Нищо. Нищо. Абсолютно нищо“, заяви той.

„Нямам нищо общо със ситуацията. Преекспонира се нещо, към което аз нямам отношение. Особено пък да се премества към Министерство на културата – пълен абсурд. Нито колегата ми Росен Белов е бил част от министерството, нито е бил в някакви трудовоправни отношения при нас във фондацията", посочи Мариан Бачев.

„Аз не виждам казус. Затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията“, посочи министърът.

По думите му през последните той не се е чувал с актьор Росен Бельов. Той не е бил в Министерството на културата, а работил на граждански договор в театралната работилница.

"Работим заедно. Той е прекрасен професионалист, прекрасен актьор и режисьор. Изумителен. Представленията са ни пълни. Не ме смущава разследването срещу него - той е пълнолетен гражданин, който отговаря за действията си. Цялото читалище е с камери", заяви Мариан Бачев.

Вчера стана ясно, че актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис отново влизат в ареста.

С най-тежката мярка за неотклонение останаха и дългогодишният председател на пациентска организация - доктор Станимир Хасърджиев и бивш френски легионер.

Четиримата са обвинени за принуда с оръжие срещу 20-годишно младеж. В сигнала си той твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.

„Целта на заплахата е била да го скланят към блудствени действия с четиримата“, посочи Кънчо Димитров, прокурор от СГП.

Хасърджиев има и второ повдигнато обвинение - за държане на наркотици. На влизане в залата дългогодишният председател на пациентска организация заяви, че подозира, че арестът му не е случаен.



„Това е заради сигнал срещу Андрей Дамянов. 3 години няма нищо“, заяви той.

До арестите на четиримата се стигна, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че четирима мъже са го държали по принуда в апартамент.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

