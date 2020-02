Активността на Иван Гешев има за цел сплашване на българския бизнес. Това коментира в ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио бившият вицепремиер проф. Димитър Луджев по повод повдигнатите обвинения към бизнесмена Васил Божков.

Хора като Васил Божков и някои други едри бизнесмени си позволиха да финансират опозиционни политически проекти, например в София, каза професорът. На въпрос дали става дума за Мая Манолова, той потвърди. Луджев допълни, че е имало натиск и от страна на Америка.



Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол.

Според Луджев тази проверка е "прах в очите", а действията на Гешев са демагогия.

Нищо в неговото минало не подсказва да е имал някога желание да прави ревизия на сделките, коментира професорът и допълни: „Ако прокуратурата имаше желание, би трябвало да започне с тези 395 прекратени следствени дела за тежки икономически престъпления".

Връщайки се към приватизационните сделки, бившият вицепремиер коментира, че голяма част от тях са били направени по непрозрачен начин и 83% от приватизираните активите са били всъщност ликвидирани.

Вчера напрежението между премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев отново ескалира.

Държавният глава каза, че въпреки 20-годишния престой във властта, методите на министър-председателя издават битието му от началото на Прехода. В тази връзка Луджев коментира, че в началото на прехода Борисов е бил солиден член на една от знаковите силови групировки - СИК.

Много добре знаем какви бяха техните методи на сплашване, корумпиране, изнудване..., коментира професорът. По думите му преди да стане главен секретар на МВР Борисов е бил в подземието на българския преход. Ако води някаква война, той води война за сметка на една групировка срещу друга, типично на мафиозните структури, допълни бившият вицепремиер.

Според Луджев президентът е бил подтикнат с атаките срещу него да създаде политически проект. По думите на професора в момента единствено Радев е алтернатива на сегашното управление.