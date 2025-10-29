Криза със сметосъбирането в още три столични района. За това предупреждават от „Московска 33“. Как се стигна до поредния проблем с боклука?

От 1 декември „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без сметопочистване. От общината обясняват - обществената поръчка е прекратена.

Причината - единствената фирма, участвала в конкурса се е оттеглила. Какво ще се случи със сметосъбирането в тези три района - конкретно решение няма.

„Едната е от опциите е да влезем в пряко договаряне. Друга опция е да направим организация подобна на „Люлин“ и „Красно село“, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология.

От групата на ПП-ДБ в общинският съвет са категорични - няма да се стигне до нова криза с боклука.

„Ако районните кметове преценят да се пристъпи към общинското дружество Софекострой или общинското предприятие - те могат да управляват временно там. Целта е да не се получава такса смет“, предложи Симеон Ставрев.

Снимка: bTV

От ГЕРБ запазиха мълчание, а останалите групи са категорични - има реална опасност кризата с боклука да се задълбочи. И алармират - прекратяванията на обществените поръчки също ще доведат до загуби за общината.

„В държава, в която поръчка за тоалетна хартия се обжалва, вероятността за поръчка за 1 милиард лева да не се обжалва… Ако няма обжалване на тези действия на общината, за мен ще е сигурен знак, че общината е преговаряме с фирмите на Таки, Вълка и т.н.“, каза Борис Бонев от „Спаси София“.

„Повече от година повтаряме едно и също на кмета Терзиев, че са безкрайно закъснели. Казахме им, че София ще се зарине с боклук“, категоричен е Иван Таков от „БСП за България“.

В социалните мрежи кметовете на районите „Подуяне“ и „Изгрев“ заявиха, че внимателно следят ситуацията и се надяват на навременни и точни действия.

За bTV кметът на „Слатина“ допълни, че се надява да не се стигне до криза с боклука.

Турска фирма ще събира боклука от районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Все още не е ясно и дали ще бъдат подновени договорите за сметосъбиране и на останалите 4 зони, за които договорите изтичат.

Общинска комисия започва и цялостен анализ на кризата с боклука.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK