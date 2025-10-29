Криза със сметосъбирането в още три столични района. За това предупреждават от „Московска 33“. Как се стигна до поредния проблем с боклука?
От 1 декември „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без сметопочистване. От общината обясняват - обществената поръчка е прекратена.
Причината - единствената фирма, участвала в конкурса се е оттеглила. Какво ще се случи със сметосъбирането в тези три района - конкретно решение няма.
„Едната е от опциите е да влезем в пряко договаряне. Друга опция е да направим организация подобна на „Люлин“ и „Красно село“, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология.
От групата на ПП-ДБ в общинският съвет са категорични - няма да се стигне до нова криза с боклука.
„Ако районните кметове преценят да се пристъпи към общинското дружество Софекострой или общинското предприятие - те могат да управляват временно там. Целта е да не се получава такса смет“, предложи Симеон Ставрев.
От ГЕРБ запазиха мълчание, а останалите групи са категорични - има реална опасност кризата с боклука да се задълбочи. И алармират - прекратяванията на обществените поръчки също ще доведат до загуби за общината.
„В държава, в която поръчка за тоалетна хартия се обжалва, вероятността за поръчка за 1 милиард лева да не се обжалва… Ако няма обжалване на тези действия на общината, за мен ще е сигурен знак, че общината е преговаряме с фирмите на Таки, Вълка и т.н.“, каза Борис Бонев от „Спаси София“.
„Повече от година повтаряме едно и също на кмета Терзиев, че са безкрайно закъснели. Казахме им, че София ще се зарине с боклук“, категоричен е Иван Таков от „БСП за България“.
В социалните мрежи кметовете на районите „Подуяне“ и „Изгрев“ заявиха, че внимателно следят ситуацията и се надяват на навременни и точни действия.
За bTV кметът на „Слатина“ допълни, че се надява да не се стигне до криза с боклука.
Турска фирма ще събира боклука от районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Все още не е ясно и дали ще бъдат подновени договорите за сметосъбиране и на останалите 4 зони, за които договорите изтичат.
Общинска комисия започва и цялостен анализ на кризата с боклука.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK